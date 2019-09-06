В США ураган “Доріан” розкидав по узбережжю масштабну партію кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ураган “Доріан”, що вирує на території США, виніс на пляж міста Мельбурн, що у штаті Флорида, пачки наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
“У вівторок вранці упаковку, що містила кілограм кокаїну, вимило на берег біля парку Парадайз Біч, що у Флориді, коли ураган „Доріан“ наблизився до східного узбережжя штату”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцям стало відомо про знахідку від перехожих. Коли вони прибули на місце, ними був виявлений пакунок із написом Diamant, у якому був кокаїн.
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На відстані у 32 кілометри від пакунку з написом “Diamant” інші правоохоронці знайшли сумку, в якій знаходилось 15 таких пакунків. Зазначається, що один такий пакунок з кокаїном коштує понад 30 тис. доларів.
Нагадаємо, жінка прихистила 97 собак під час урагану “Доріан” на Багамських островах.