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Жінка прихистила 97 собак під час урагану "Доріан" на Багамських островах

Жінка прихистила 97 собак під час урагану "Доріан" на Багамських островах

Київ • УНН

 • 14208 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Мешканка Багамських островів Челла Філліпс прихистила майже 100 собак, щоб заховати їх від дощу і сильних вітрів, коли ураган "Доріан" обрушився на острів. Про це вона написала у понеділок на сторінці в Facebook, передає УНН.

"97 собак в моєму домі, і 79 з них в моїй головній спальні", - написав Філліпс, поскаржившись на бруд і безлад.

Вона закликала людей вносити пожертвування на догляд за бездомними тваринами.

Як повідомляв УНН, у понеділок ураган "Доріан" завдав удару по Багамах.

За інформацією ЗМІ, не менше п'яти осіб загинули на Багамських островах через ураган.

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