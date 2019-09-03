Жінка прихистила 97 собак під час урагану "Доріан" на Багамських островах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Мешканка Багамських островів Челла Філліпс прихистила майже 100 собак, щоб заховати їх від дощу і сильних вітрів, коли ураган "Доріан" обрушився на острів. Про це вона написала у понеділок на сторінці в Facebook, передає УНН.
"97 собак в моєму домі, і 79 з них в моїй головній спальні", - написав Філліпс, поскаржившись на бруд і безлад.
Вона закликала людей вносити пожертвування на догляд за бездомними тваринами.
Як повідомляв УНН, у понеділок ураган "Доріан" завдав удару по Багамах.
За інформацією ЗМІ, не менше п'яти осіб загинули на Багамських островах через ураган.