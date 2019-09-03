Женщина приютила 97 собак во время урагана “Дориан” на Багамских островах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Жительница Багамских островов Челла Филлипс приютила почти 100 собак, чтобы спрятать их от дождя и сильных ветров, когда ураган “Дориан” обрушился на остров. Об этом она написала в понедельник на страничке в Facebook, передаёт УНН.
“97 собак в моем доме, и 79 из них в моей главной спальне”, — написал Филлипс, пожаловавшись на грязь и беспорядок.
Она призвала людей вносить пожертвования на уход за бездомными животными.
Как сообщал УНН, в понедельник ураган “Дориан” нанес удар по Багамах.
По информации СМИ, не менее пяти человек погибли на Багамских островах из-за урагана.