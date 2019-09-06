В США ураган "Дориан" разбросал по побережью масштабную партию кокаина
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Ураган "Дориан", бушующий на территории США, вынес на пляж города Мельбурн, штат Флорида, пачки наркотиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
“Во вторник утром упаковку, содержащую килограмм кокаина, вымыло на берег возле парка Парадайз Бич, во Флориде, когда ураган „Дориан“ приблизился к восточному побережью штата”, — говорится в сообщении.
Правоохранителям стало известно о находке от прохожих. Когда они прибыли на место, ими был обнаружен пакет с надписью Diamant, в котором был кокаин.
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На расстоянии в 32 километрах от пакета с надписью “Diamant” другие правоохранители нашли сумку, в которой находилось 15 таких пакетов. Отмечается, что один такой пакет с кокаином стоит более 30 тыс. долларов.
Напомним, женщина приютила 97 собак во время урагана “Дориан” на Багамских островах.