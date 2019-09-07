Количество погибших в результате урагана "Дориан" на Багамах возросло до 43
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Количество погибших в результате урагана "Дориан" на Багамских островах возросло до 43. Об этом в пятницу сообщил телеканал NBC со ссылкой на офис премьер-министра островного государства Хьюберта Минниса, передает УНН.
Ожидается, что число жертв может возрасти, так как многие жители числятся пропавшими без вести.
Ранее сообщалось о 30 погибших.
На Багамах из-за урагана повреждены или разрушены около 13 тыс. зданий. Затоплены обширные территории.
В свою очередь, в США из-за урагана “Дориан” умерли по меньшей мере пять человек.
Напомним, женщина приютила 97 собак во время урагана “Дориан” на Багамских островах.