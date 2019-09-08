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Кількість загиблих через ураган "Доріан" на Багамах невідома – ЗМІ

Кількість загиблих через ураган "Доріан" на Багамах невідома – ЗМІ

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Місцева влада занепокоєна тим, що жертви урагану "Доріан" на Багамах можуть опинитись під уламками, і кількість загиблих невідома, передає УНН із посиланням на CNN.

За даними каналу, одним із районів, який найбільше постраждав від урагану "Доріан", є Мадд. Це невелике містечко у Марш-Харбор на півночі острова Абако. Там бетонні стіни повністю розбиті, а дахи зірвані, що ускладнило пошук навіть власного будинку.

Повідомляється, що місцева влада занепокоєна тим, що багато жертв може опинитися під завалами, але вона не може визначити їх кількість. Як зазначила влада, встановити особи загиблих буде дуже важко.

Пояснюється: більшість жителів Мадду – це мігранти з Гаїті, які рятувалися від бідності. Дехто з них не мають документів, бо бояться звертатися за допомогою до Нассау, столиці Багам, через страх депортації.

Нагадаємо, 1 вересня ураган "Доріан" досяг Багамських островів.

За даними телеканалу NBC, близько 70 тис. людей потребують допомоги на островах Абако і Великий Багама через удар стихії.

Раніше повідомлялося, що на Багамських островах, згідно з останніми даними влади, через ураган загинули не менше 43 осіб. Офіційні особи зазначають, що це не остаточна цифра. Близько 13 тис. будівель пошкоджено або зруйновано. Затоплено великі території. 

У свою чергу, в США через ураган "Доріан" померли щонайменше п’ятеро людей.

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