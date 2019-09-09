Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 20

Большинство пострадавших проживают в префектурах Сидзуока, Канагава и Тиба, на которые пришелся основной удар стихии. В этих же районах, а также в Токио зафиксировано падение деревьев и разрушение каменных заграждений на набережных за сильных волн.

Японские авиакомпании до настоящего времени были вынуждены отменить 139 внутренних рейсов из токийских аэропортов Нарита и Ханеда. Движение железнодорожного транспорта в столице было возбуждено утром, однако сейчас постепенно входит в график. Многим пассажирам пришлось по несколько часов ждать в очередях, чтобы попасть на платформу из-за отмены поездов на ряде направлений.

Между тем в соседней с Токио префектуре Тиба около 600 тыс. Домов остаются без электричества из-за обрывов линий электропередачи. В частности, временно не работает завод компании Sony по производству игровых консолей.

“Факсай” стал пятнадцатым по счету тайфуном, сформировавшийся в этом году в Тихом океане. Сейчас он находится в префектуре Ибараки и движется в северо-восточном направлении в сторону Тихого океана. Скорость ветра в его пределах несколько снизилась по мере продвижения над территорией Японии и сейчас достигает 50 м/с.