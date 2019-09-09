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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 90510 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115297 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107039 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113632 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121234 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148974 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149149 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36

Число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36

Киев  •  УНН

 • 10278 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. По меньшей мере один человек погиб, 36 пострадали в Японии в результате тайфуна "Факсай", который обрушился на центральные и восточные регионы страны минувшей ночью. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Погибла жительница района Сэтагая, которая упала из-за порыва ветра и ударилась головой о стену здания. Все пострадавшие проживают в столичном регионе и префектурах Канагава, Сайтама, Сидзуока и Тиба.

Ранее сообщал, что в результате тайфуна в Японии насчитывается 20 пострадавших.

Японские авиакомпании до настоящего времени были вынуждены отменить 163 внутренних рейсов из-за последствий тайфуна. Движение железнодорожного транспорта в столице было возбуждено утром, однако сейчас постепенно входит в график. Многим пассажирам пришлось по несколько часов ждать в очередях, чтобы попасть на платформу из-за отмены поездов на ряде направлений.

“Факсай” стал 15-м тайфуном, сформировавшийся в этом году в Тихом океане. Сейчас тропический шторм ослабел и покинул территорию Японии. Он продолжает движение в Тихом океане мимо побережья северного японского острова Хоккайдо. Скорость ветра в его пределах составляет, по данным метеорологов, 40 м/с.

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