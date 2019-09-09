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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 82485 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114251 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106012 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112688 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120770 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148811 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149057 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 15:49 • 189136 просмотра

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Из-за тайфуна на Корейском полуострове погибли 8 человек

Из-за тайфуна на Корейском полуострове погибли 8 человек

Киев  •  УНН

 • 9182 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мощный тайфун прошел над Южной и Северной Кореей, в результате чего погибли восемь человек. Об этом в понедельник сообщило BBC News, передает УНН.

“Мощный тайфун прошел над Корейским полуостровом, убив пять человек и разрушив или повредив 460 домов в Северной Корее”, — сообщает BBC News.

Тайфун обрушился на Южную Корею в 14:00 по местному времени в субботу. Рейсы были отменены, а десятки тысяч домов остались без питания.

Буря затопила 460 квадратных километров (178 квадратных миль) сельскохозяйственных территорий, в стране, которая уже испытывает дефицит продовольствия.

Отметим, что до этого, тайфун Линглинг убил трех человек в Южной Корее.

Как сообщал УНН, число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36.

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