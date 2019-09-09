Из-за тайфуна на Корейском полуострове погибли 8 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Мощный тайфун прошел над Южной и Северной Кореей, в результате чего погибли восемь человек. Об этом в понедельник сообщило BBC News, передает УНН.
“Мощный тайфун прошел над Корейским полуостровом, убив пять человек и разрушив или повредив 460 домов в Северной Корее”, — сообщает BBC News.
Тайфун обрушился на Южную Корею в 14:00 по местному времени в субботу. Рейсы были отменены, а десятки тысяч домов остались без питания.
Буря затопила 460 квадратных километров (178 квадратных миль) сельскохозяйственных территорий, в стране, которая уже испытывает дефицит продовольствия.
Отметим, что до этого, тайфун Линглинг убил трех человек в Южной Корее.
Как сообщал УНН, число пострадавших из-за тайфуна в Японии возросло до 36.