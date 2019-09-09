В Японии более 800 тысяч зданий остались без света из-за тайфуна
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Из-за тайфуна Факсай в Японии без электричества осталось 834 900 домов, сообщает японская энергокомпания TEPCO, пишет УНН.
Из-за непогоды ранения получили по меньшей мере десять человек. По данным The Japan Times, один человек погиб. В Японии отменено более 160 внутренних авиарейсов, передает NHK.
Из-за сильного ветра пострадало несколько домов, в городе Иокогама к югу от Токио снесло строительные леса. Власти рекомендовали эвакуироваться более чем 400 тысячам жителям Токио и прилегающих районов. Железнодорожная компания East Japan Railway частично приостановила движение поездов, на нескольких участках движение осуществляется с задержками.
Как также отмечал УНН мощный тайфун также прошел над Южной и Северной Кореей, в результате чего погибли восемь человек.
“Мощный тайфун прошел над Корейским полуостровом, убив пять человек и разрушив или повредив 460 домов в Северной Корее”, — сообщает BBC News. Тайфун обрушился и на Южную Корею в 14:00 по местному времени в субботу. Рейсы были отменены, а десятки тысяч домов остались без питания, в результате чего погибли 3 человека.
Typhoon Faxai hits Japan. More here: https://t.co/BJiRqQgNCG pic.twitter.com/2ickjFGjcN— Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019