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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109096 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120796 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112366 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118463 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124200 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150296 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150039 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
В Японии более 800 тысяч зданий остались без света из-за тайфуна

В Японии более 800 тысяч зданий остались без света из-за тайфуна

Киев  •  УНН

 • 11760 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Из-за тайфуна Факсай в Японии без электричества осталось 834 900 домов, сообщает японская энергокомпания TEPCO, пишет УНН.

Из-за непогоды ранения получили по меньшей мере десять человек. По данным The Japan Times, один человек погиб. В Японии отменено более 160 внутренних авиарейсов, передает NHK.

Из-за сильного ветра пострадало несколько домов, в городе Иокогама к югу от Токио снесло строительные леса. Власти рекомендовали эвакуироваться более чем 400 тысячам жителям Токио и прилегающих районов. Железнодорожная компания East Japan Railway частично приостановила движение поездов, на нескольких участках движение осуществляется с задержками.

Как также отмечал УНН мощный тайфун также прошел над Южной и Северной Кореей, в результате чего погибли восемь человек.

“Мощный тайфун прошел над Корейским полуостровом, убив пять человек и разрушив или повредив 460 домов в Северной Корее”, — сообщает BBC News. Тайфун обрушился и на Южную Корею в 14:00 по местному времени в субботу. Рейсы были отменены, а десятки тысяч домов остались без питания, в результате чего погибли 3 человека.

Typhoon Faxai hits Japan. More here: https://t.co/BJiRqQgNCG pic.twitter.com/2ickjFGjcN

— Reuters Top News (@Reuters) September 9, 2019

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