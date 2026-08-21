В Японии казнили мужчину, который облил бензином игровой зал и сжёг пятерых человек
Киев • УНН
Сунао Таками казнили через повешение за поджог зала пачинко в Осаке в 2009 году. Это первая казнь в Японии более чем за год.
В Японии казнили 58-летнего Сунао Таками, который в 2009 году устроил пожар в игровом зале пачинко в Осаке и убил пятерых людей. Это первая казнь в стране более чем за год. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
В Японии казнили мужчину, который в 2009 году убил пятерых людей во время пожара в игровом зале. Это первый случай за более чем год, когда страна привела в исполнение смертный приговор
По имеющейся информации, 58-летний Сунао Таками облил бензином и поджег зал пачинко возле своего дома в Осаке. В результате пожара погибли четверо посетителей заведения и один сотрудник. Защита мужчины утверждала, что на момент преступления Таками страдал психическим заболеванием, однако шестеро присяжных и коллегия из трех судей отклонили этот аргумент. В 2011 году Таками приговорили к смертной казни через повешение.
Япония и Соединенные Штаты являются единственными странами G7, которые до сих пор применяют смертную казнь, причем в Японии заключенных, приговоренных к смертной казни, обычно уведомляют о повешении всего за несколько часов, пишет издание.
Мы распорядились привести приговор в исполнение после тщательного и всестороннего рассмотрения
Напомним
Китайские власти казнили 11 лидеров трансграничных преступных сетей, причастных к кибермошенничеству и убийствам. Эти лица обманули граждан Китая на миллиарды долларов и совершили жестокие преступления.