В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС
Киев • УНН
С января 2026 года в ялтинских колледжах и техникумах отменили денежные доплаты к стипендиям для студентов льготных категорий. Вместо финансовой поддержки им предложили бесплатное питание.
С января 2026 года в ялтинских колледжах и техникумах отменили денежные доплаты к стипендиям для студентов льготных категорий. Вместо реальной финансовой поддержки им предложили "альтернативу" – бесплатное питание. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что формально это подается как социальная помощь, однако на практике питание выдается под подпись, независимо от того, пользуется ли студент им. Кроме того, стандартных порций часто не хватает, из-за чего молодежи приходится доплачивать собственные средства.
Средства, которые раньше шли на стипендии, перебросили на контракты с поставщиками питания, которые связаны с местными чиновниками и руководством образовательных учреждений
Там добавляют, что подобная практика уже распространяется и на другие учебные заведения Ялты, что свидетельствует о системном подходе к сворачиванию социальной поддержки студентов в условиях оккупации.
Напомним
В Алуште углубляется водный кризис из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта обвиняют население в "чрезмерном потреблении". Это готовит почву для резкого повышения тарифов и отмены графиков подачи воды.
Вблизи южного берега Крыма зафиксировано масштабное нефтяное пятно и мертвые птицы31.01.26, 14:25 • 3519 просмотров