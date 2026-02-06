$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 21172 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 21613 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 22090 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 34528 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 68678 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29566 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28380 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22349 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15195 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14760 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС

Киев • УНН

 • 2 просмотра

С января 2026 года в ялтинских колледжах и техникумах отменили денежные доплаты к стипендиям для студентов льготных категорий. Вместо финансовой поддержки им предложили бесплатное питание.

В Ялте студенты льготных категорий остались без денежных доплат к стипендиям - ЦНС

С января 2026 года в ялтинских колледжах и техникумах отменили денежные доплаты к стипендиям для студентов льготных категорий. Вместо реальной финансовой поддержки им предложили "альтернативу" – бесплатное питание. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что формально это подается как социальная помощь, однако на практике питание выдается под подпись, независимо от того, пользуется ли студент им. Кроме того, стандартных порций часто не хватает, из-за чего молодежи приходится доплачивать собственные средства.

Средства, которые раньше шли на стипендии, перебросили на контракты с поставщиками питания, которые связаны с местными чиновниками и руководством образовательных учреждений

- указывают в ЦНС.

Там добавляют, что подобная практика уже распространяется и на другие учебные заведения Ялты, что свидетельствует о системном подходе к сворачиванию социальной поддержки студентов в условиях оккупации.

Напомним

В Алуште углубляется водный кризис из-за изношенных сетей и постоянных аварий, но оккупационные власти вместо ремонта обвиняют население в "чрезмерном потреблении". Это готовит почву для резкого повышения тарифов и отмены графиков подачи воды.

Вблизи южного берега Крыма зафиксировано масштабное нефтяное пятно и мертвые птицы31.01.26, 14:25 • 3519 просмотров

Вадим Хлюдзинский

