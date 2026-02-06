У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС

$43.170.02
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 21170 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 21610 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 22089 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 34527 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 68675 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29566 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28380 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22349 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15195 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14757 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
На Київському водосховищі під час дрифту під лід провалився автомобіль: одна людина загинула, ще одну шукають
Український воїн Назар Далецький, який з 2022 року вважався загиблим, повернувся з полону: перша розмова з рідними
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
Публікації
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 21168 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 68675 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 69992 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 99947 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС

Київ • УНН

 • 2 перегляди

З січня 2026 року в ялтинських коледжах та технікумах скасували грошові доплати до стипендій для студентів пільгових категорій. Замість фінансової підтримки їм запропонували безкоштовне харчування.

У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС

Із січня 2026 року в ялтинських коледжах і технікумах скасували грошові доплати до стипендій для студентів пільгових категорій. Замість реальної фінансової підтримки їм запропонували "альтернативу" – безкоштовне харчування. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що формально це подають як соціальну допомогу, однак на практиці харчування видається під підпис, незалежно від того, чи студент ним користується. Крім того, стандартних порцій часто не вистачає, через що молоді доводиться доплачувати власні кошти.

Кошти, які раніше йшли на стипендії, перекинули на контракти з постачальниками харчування, які пов’язані з місцевими чиновниками та керівництвом освітніх закладів

- вказують у ЦНС.

Там додають, що подібна практика вже поширюється й на інші навчальні заклади Ялти, що свідчить про системний підхід до згортання соціальної підтримки студентів в умовах окупації.

Нагадаємо

В Алушті поглиблюється водна криза через зношені мережі та постійні аварії, але окупаційна влада замість ремонту звинувачує населення у "надмірному споживанні". Це готує підґрунтя для різкого підвищення тарифів та скасування графіків подачі води.

Поблизу південного берега Криму зафіксовано масштабну нафтову пляму та мертвих птахів31.01.26, 14:25 • 3519 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоОсвіта
Сили спеціальних операцій Збройних сил України