У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС

Київ • УНН
З січня 2026 року в ялтинських коледжах та технікумах скасували грошові доплати до стипендій для студентів пільгових категорій. Замість фінансової підтримки їм запропонували безкоштовне харчування.
Із січня 2026 року в ялтинських коледжах і технікумах скасували грошові доплати до стипендій для студентів пільгових категорій. Замість реальної фінансової підтримки їм запропонували "альтернативу" – безкоштовне харчування. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.
Зазначається, що формально це подають як соціальну допомогу, однак на практиці харчування видається під підпис, незалежно від того, чи студент ним користується. Крім того, стандартних порцій часто не вистачає, через що молоді доводиться доплачувати власні кошти.
Кошти, які раніше йшли на стипендії, перекинули на контракти з постачальниками харчування, які пов’язані з місцевими чиновниками та керівництвом освітніх закладів
Там додають, що подібна практика вже поширюється й на інші навчальні заклади Ялти, що свідчить про системний підхід до згортання соціальної підтримки студентів в умовах окупації.
