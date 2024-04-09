В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино

Заявление депутата Запорожского областного совета о том, что якобы в результате штурмовых действий россияне зашли в село Роботино и фактически закрепились там, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении 65 отдельной механизированной бригады ВСУ, передает УНН.

"В зоне ответственности 65 ОМБр, которая обороняет населенный пункт Работино, действительно происходят регулярные столкновения с ДРГ противника, которые заходят в село и пытаются там закрепиться. Но успеха оккупанты не имеют.

Атаки противника наши подразделения отражают артиллерией еще на подступах к Роботино, а разрозненные группы оккупантов бойцы 65 бригады и смежных подразделений добивают ударными дронами и минометными расчетами и контрдиверсионными мероприятиями", - говорится в заявлении.

В 65 ОМБр отметили, что сегодня этот населенный пункт удерживают бойцы Сил обороны Украины, а это значит, что враг его не контролирует.

"Просим всех граждан, в том числе и представителей медиа, не создавать лишнего хайпа и не опираться на псевдо-экспертные мнения тех, кто не имеет прямого отношения к реальной боевой работе и не владеет оперативной обстановкой! В погоне за искусственной сенсацией такие заявления некомпетентных лиц могут существенно навредить боевой операции, а за этим - жизни людей. Доверяйте только официальным достоверным источникам и сообщениям уполномоченных лиц Сил обороны Украины", - резюмировали в 65 ОМБр.

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