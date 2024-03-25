В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ
Киев • УНН
Российская крылатая ракета Х-101 нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд вблизи города Оцердов 24 марта, что заставило Польшу усилить меры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.
В воздушное пространство Польши, скорее всего, накануне залетела российская ракета Х-101, предполагает руководитель Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
На вопрос, была ли это провокация или случайность, генерал ответил, что каждый вариант возможен, ведь российские ракеты не слишком точны и могли отклониться от курса.
"Такие цели на границе двух стран сложные в смысле дилеммы сбивать или нет. Потому что последствия уничтожения с нашей стороны могут вызвать непреднамеренные эффекты по другой стороне. И так же может быть когда Украина стреляет в такую ракету. Такая ракета может упасть на территории Польши и вызвать определенные последствия", - сказал Кукула, комментируя, почему решили не сбивать ракету.
Напомним
24 марта утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ
BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны
россияне ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине: четверо пострадавших
МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата
"Это военные преступления": глава дипломатии ЕС осудил атаки рф на Украину, нацеленные на гражданских и энергетическую инфраструктуру
Силы обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабной войны рф - Минобороны
Жителям Одессы будут включать свет на 2-3 часа: Кипер рассказал о последствиях атаки рф
Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой
"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров
куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ
Популярные
Из-за ракетной атаки рф на Киев есть пострадавшая - мэр
Ракетная атака рф на Киев: Кличко сообщил о вызовах экстренных служб в три района столицы
Ракетная атака рф на Киев: обломки упали в Печерском районе
Штрафы и лишение удостоверения: депутаты предлагают увеличить штрафы для водителей за непредоставление преимущества в движении спецтранспорту
"Верим, что эффективность СБУ обязательно приблизит нашу общую победу": Зеленский поделился фотографиями работы спецназовцев
Публикации
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мирЭксклюзив
В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ
Российская крылатая ракета Х-101 нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд вблизи города Оцердов 24 марта, что заставило Польшу усилить меры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.
BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны
Удар ВСУ по Севастополю в оккупированном Крыму в ночь на 24 марта стал самым крупным с начала войны, превзойдя сентябрьскую операцию, когда ВСУ нанесли удар по штабу черноморского флота, согласно анализу открытых данных, проведенному экспертом BILD Юлианом Рёпке.
россияне ударили ракетой по Дергачам на Харьковщине: четверо пострадавших
Российский ракетный удар по Дергачам в Харьковской области ранил четырех гражданских и разрушил по меньшей мере два дома.
МАГАТЭ начинает оценку антитеррористических мер на атомной станции в японской Ниигата
Эксперты МАГАТЭ начали оценку обновленных антитеррористических мер на атомной электростанции "Касивазаки-Карива" в японской Ниигате по просьбе компании TEPCO.
"Это военные преступления": глава дипломатии ЕС осудил атаки рф на Украину, нацеленные на гражданских и энергетическую инфраструктуру
ЕС осудил неоднократные атаки россии за последнюю неделю на гражданское население и энергетическую инфраструктуру Украины.
Силы обороны сбили более 2 тысяч крылатых и баллистических ракет с начала полномасштабной войны рф - Минобороны
С начала полномасштабного вторжения рф украинские силы противовоздушной обороны сбили более 2 000 российских крылатых и баллистических ракет, спасая тысячи жизней благодаря современным системам противовоздушной обороны. Но для защиты гражданского населения от российских ударов все еще нужно больше систем.
Жителям Одессы будут включать свет на 2-3 часа: Кипер рассказал о последствиях атаки рф
Ситуация с электроснабжением в Одессе сложнее, чем в регионе, потребители получают электроэнергию всего на 2-3 часа из-за повреждений, полученных в результате российских атак на подстанции, но отопительный сезон еще не закончится, чтобы избежать увеличения нагрузки от альтернативных источников отопления.
Безосновательно насчитал подчиненным миллион гривен "боевых": экс-военному из Запорожья грозит 12 лет за решеткой
Бывший руководитель Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки организовал коррупционную схему, отправив подчиненных в воинскую часть без законных оснований, что позволило им получить более 1 млн грн боевых выплат, несмотря на то, что они не принимали участия в боевых действиях.
"Армия дронов" за неделю поразили более 370 единиц российской военной техники - Федоров
За прошедшую неделю ударные роты БПЛА из "Армии дронов" поразили более 370 единиц российской военной техники, включая 50 танков, 78 бронемашин, 21 артиллерийскую систему, 95 орудий и 192 российских солдат.
куйбышевский НПЗ потерял половину мощностей и остановил установку первичной переработки - СМИ
российский куйбышевский нефтеперерабатывающий завод остановил установку первичной переработки нефти CDU-5 после атаки беспилотника, потеряв половину своих производственных мощностей.