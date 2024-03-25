В воздушное пространство Польши накануне, вероятно, залетела российская ракета Х-101 - СМИ

В воздушное пространство Польши, скорее всего, накануне залетела российская ракета Х-101, предполагает руководитель Генштаба Вооруженных сил страны Веслав Кукула, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

На вопрос, была ли это провокация или случайность, генерал ответил, что каждый вариант возможен, ведь российские ракеты не слишком точны и могли отклониться от курса.

"Такие цели на границе двух стран сложные в смысле дилеммы сбивать или нет. Потому что последствия уничтожения с нашей стороны могут вызвать непреднамеренные эффекты по другой стороне. И так же может быть когда Украина стреляет в такую ракету. Такая ракета может упасть на территории Польши и вызвать определенные последствия", - сказал Кукула, комментируя, почему решили не сбивать ракету.

Напомним

24 марта утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.