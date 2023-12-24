В Воздушных Силах уточнили количество сбитых ночью дронов

По данным Воздушных Сил, во время ночной атаки уничтожено 14 ударных беспилотников россиян, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed" из российского города Приморско-Ахтарск.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов".

Дроны уничтожили в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян