В Воздушных Силах уточнили количество сбитых ночью дронов
Во время ночного налета украинские Воздушные силы сбили 14 из 15 российских беспилотников-шахедов.
На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб
Украинские войска отбили 81 атаку противника вдоль линии фронта, нанеся ему потери и удержав стратегические позиции, несмотря на интенсивные бои.
На Днепропетровщине обломки дронов повредили 6 частных домов
Обломки беспилотников в результате ночной атаки повредили восемь зданий в Днепропетровской области; противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника.
Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая пара, еще один житель получил ранения, а спасатели нашли еще одно тело под завалами.
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 353 190 военнослужащих и 5 858 танков.
Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время ночной атаки.
На южном направлении Силы обороны уничтожили 6 "шахедов"
На юге украинские войска сбили шесть беспилотников; вражеские БПЛА были нейтрализованы над Николаевом, Днепропетровском и Кировоградом.
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по объектам противника, уничтожив личный состав, вооружение и зенитные комплексы.
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
ХАМАС сообщает о потере связи с пятью израильскими заложниками в Газе после израильских рейдов. Судьба заложников остается неопределенной.
Сочельник-2023: новая дата - привычные традиции
Украинцы впервые празднуют Сочельник 24 декабря вместе с большинством стран мира, после календарных реформ, проведенных ПЦУ и УГКЦ. Традиционный сочельник из 12 блюд и обычаи, такие как посещение церквей и колядование, продолжаются.