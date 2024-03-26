В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

Необходимо дождаться выводов экспертов и тогда можно будет точно говорить, какими ракетами враг атаковал Киев в понедельник, 25 марта. И были ли это ракеты типа "Циркон". Такое мнение в эфире национального телемарафона озвучил спикер ВС ВСУ Илья Евлаш, передает УНН.

Окончательную версию предоставят специалисты-эксперты из научно-исследовательского института (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз - ред.), которые изучат эти обломки и смогут уже сказать окончательно. Однако, можем сказать точно, что эти ракеты были сбиты и не нанесли тех поражений, которые могли бы в случае попадания в цель, куда они были направлены - отметил Евлаш.

Напомним

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных эксперты после проведенных исследований первыми официально сообщили, что 7 февраля во время удара по Украине рф применила ракеты "Циркон".

"По предварительной информации, действительно имеем имеющийся факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 годы. Это означает, что ракета была собрана недавно", - сообщил директор КНИИСЭ Александр Рувин.

Добавил, что ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - рассказал Рувин.