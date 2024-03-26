В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  71211 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  71590 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  114457 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  111023 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  141276 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133673 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179124 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166924 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155423 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216090 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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21 марта 2024, 11:56  •  441530 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  525824 просмотра

В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

По словам представителя Воздушных сил, окончательную версию предоставят специалисты-эксперты из научно-исследовательского института, которые изучат обломки ракеты и смогут уже сказать окончательно, чем рф в понедельник, 25 марта, атаковала Киев.

Война •   •  15591 просмотра
В Воздушных силах призвали дождаться выводов экспертов относительно типа ракет, которыми враг атаковал Киев в понедельник

Убытки от удара рф по ДнепроГЭС составили 140 млн грн, но расчет продолжается - Минэкологии

Ориентировочные убытки от российской атаки на Днепровскую ГЭС пока составляют 140 миллионов гривен, но подсчет продолжается, поскольку продолжается оценка ущерба окружающей среде.

Война •   •  4549 просмотра
Убытки от удара рф по ДнепроГЭС составили 140 млн грн, но расчет продолжается - Минэкологии

Поможет упростить введение бизнеса: Федоров анонсировал "Дія.Підпис" для юридических лиц

В приложении Дія будет внедрена функция Дія. Підпис для юридических лиц, чтобы упростить бизнес-процессы и сделать их более прозрачными для предпринимателей.

Общество •   •  13158 просмотра
Поможет упростить введение бизнеса: Федоров анонсировал "Дія.Підпис" для юридических лиц

Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

В рамках чешской инициативы Украина потенциально может получить 1,5 миллиона снарядов, что почти вдвое больше, чем было обещано ранее, что поможет Украине лучше воевать, обеспечив стабильные поставки свежих боеприпасов.

Война •   •  16902 просмотра
Чешская инициатива может предоставить Украине 1,5 миллиона снарядов, что вдвое превышает первоначальное обещание - Bloomberg

Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов

Украинская власть внимательно следит за усилиями по восстановлению жизненно важных услуг в Харькове и других регионах, пострадавших от российских ударов, а Премьер-министр предоставляет ежедневные отчеты.

Война •   •  14944 просмотра
Шмыгаль доложил Зеленскому о ликвидации последствий российских ударов

Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров

С октября 2022 года украинцы приобрели более 4 миллионов военных облигаций через приложение "Дія" и заработали более 94 миллионов гривен, инвестируя в государство и получая прибыль.

Война •   •  15918 просмотра
Украинцы заработали более 90 миллионов гривен на военных облигациях в "Дії" - Федоров

В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов

По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, интервалы между отключениями электроэнергии в Харькове составляют 4-6 часов, и эти графики не зависят от города и "Харьковоблэнерго", поскольку используется другая схема, а энергетики работают, несмотря на сложности.

Общество •   •  15140 просмотра
В Харькове интервалы отключения света в пределах 4-6 часов - Терехов

Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить президента Бразилии Лулу да Силву занять позицию относительно российского вторжения в Украину во время своего трехдневного визита в Бразилию.

Война •   •  16191 просмотра
Макрон едет в Бразилию продвигать свою позицию по войне рф против Украины - Bloomberg

Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

Президент Зеленский осуществил перестановки на ключевых должностях в сфере безопасности, уволив секретаря СНБО Алексея Данилова и назначив Александра Литвиненко новым секретарем СНБО с целью усиления стратегических возможностей Украины.

Война •   •  16219 просмотра
Зеленский об увольнении Данилова: он переводится на другое направление

На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших

В Чугуевском районе Харьковской области нашли останки семьи, которая подорвалась два года назад, когда ехала на автомобиле и наткнулась на взрывное устройство.

Война •   •  14426 просмотра
На Харьковщине нашли машину с семьей, которая погибла еще во время оккупации региона: полиция устанавливает личности погибших