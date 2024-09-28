В воскресенье в Украине не планируют ограничивать электроэнергию в воскресенье
Киев • УНН
Компания «Укрэнерго» сообщила, что 29 сентября не прогнозируются отключения электроэнергии. Меры ограничения потребления не планируются, но рекомендуется пользоваться мощными приборами с 10:00 до 16:00.
29 сентября отключения электроэнергии не прогнозируются. Об этом сообщили в компании "Укрэнерго", передает УНН.
Завтра, в воскресенье, меры ограничения потребления не планируются
Также там напомнили, что мощными приборами лучше пользоваться днем - с 10:00 до 16:00.
Напомним
НКРЭКУ предлагает установить цену 6900 грн/МВт-ч с 7:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 на рынке "на сутки вперед". Изменения направлены на сбалансирование энергосистемы и привлечения импорта электроэнергии.
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