В неділю в Україні не планують обмежувати електроенергію
Київ • УНН
Компанія "Укренерго" повідомила, що 29 вересня не прогнозуються відключення електроенергії. Заходи обмеження споживання не плануються, але рекомендується користуватися потужними приладами з 10:00 до 16:00.
29 вересня відключення електроенергії не прогнозуються. Про це повідомили у компанії "Укренерго", передає УНН.
Завтра, у неділю, заходи обмеження споживання не плануються
Також там нагадали, що потужними приладами краще користуватись вдень – з 10:00 до 16:00.
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