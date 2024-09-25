Зеленський: "росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції"
Київ • УНН
Президент України заявив в ООН, що росія зруйнувала всі теплові та найбільші гідроелектростанції країни. Зеленський попередив про ризик ядерного інциденту на ЗАЕС та можливі атаки на ядерні реактори.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія зруйнувала всі теплові електростанції та найбільші гідроелектростанції. Про це Зеленський заявив під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, передає УНН.
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Оскільки російська армія не може отримати значних переваг на полі бою, путін шукає інших шляхів зламати дух боротьби українців. Одна з його цілей - це інфраструктура. росіяни продовжують атакувати нашу енергетичну інфраструктуру. Наразі росія знищила всі наші теплові електростанції і найбільші гідроелектростанції. І потенційно мільйони українців можуть залишитися без тепла взимку. Саме цього прагне путін. путін хоче залишити звичайних людей, жінок, дітей, людей похилого віку без тепла взимку
Він вкотре повторив, що нещодавно отримав звіт від розвідки, в якому вказується, що путін планує атаки на ядерні реактори.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки росія контролює ЗАЕС, все ще зберігається ризик ядерного інциденту і це може стати найбільшим джерелом радіації у всьому світі.