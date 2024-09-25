Зеленский: "россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия разрушила все тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Генеральной ассамблее ООН, передает УНН.

Детали

Поскольку российская армия не может получить значительных преимуществ на поле боя, путин ищет другие пути сломать дух борьбы украинцев. Одна из его целей - это инфраструктура. россияне продолжают атаковать нашу энергетическую инфраструктуру. Сейчас россия уничтожила все наши тепловые электростанции и крупнейшие гидроэлектростанции. И потенциально миллионы украинцев могут остаться без тепла зимой. Именно этого хочет путин. путин хочет оставить обычных людей, женщин, детей, стариков без тепла зимой - сказал Зеленский.

Он в очередной раз повторил, что недавно получил отчет от разведки, в котором указывается, что путин планирует атаки на ядерные реакторы.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока россия контролирует ЗАЭС, все еще сохраняется риск ядерного инцидента и это может стать крупнейшим источником радиации во всем мире.