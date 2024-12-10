В Волынской области также не будет отключений света
Киев • УНН
В Волынской области 10 декабря не будут применяться графики отключения электроэнергии. Это будет действовать до получения нового распоряжения от НЭК «Укрэнерго».
10 декабря в Волынской области не будет отключений электроэнергии, сообщает "Волыньоблэнерго", пишет УНН.
Детали
Во вторник 10 декабря в Волынской области графики почасового отключения электроэнергии не применяются к получению распоряжения НЭК "Укрэнерго".
Дополнение
Во вторник, 10 декабря, жителям Львовской области отменили ранее объявленные графики отключений электроэнергии.
Укрэнерго объявило график отключений света на 10 декабря с одной-двумя очередями для населения и ограничениями для бизнеса. Причина - последствия ракетной атаки 28 ноября.