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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Волынской области также не будет отключений света

В Волынской области также не будет отключений света

Киев  •  УНН

 • 6408 просмотра

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В Волынской области 10 декабря не будут применяться графики отключения электроэнергии. Это будет действовать до получения нового распоряжения от НЭК «Укрэнерго».

10 декабря в Волынской области не будет отключений электроэнергии, сообщает "Волыньоблэнерго", пишет УНН.

Детали

Во вторник 10 декабря в Волынской области графики почасового отключения электроэнергии не применяются к получению распоряжения НЭК "Укрэнерго".

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Дополнение 

Во вторник, 10 декабря, жителям Львовской области отменили ранее объявленные графики отключений электроэнергии.

Укрэнерго объявило график отключений света на 10 декабря с одной-двумя очередями для населения и ограничениями для бизнеса. Причина - последствия ракетной атаки 28 ноября.

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
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