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В Винницкой области произошло масштабное ДТП из-за нетрезвого водителя - есть погибшие

Киев • УНН

 • 272 просмотра

На Львовском шоссе столкнулись четыре автомобиля из-за нетрезвого водителя Ford. Один человек погиб, еще шесть человек, в том числе двое детей, госпитализированы.

В Винницкой области произошло масштабное ДТП из-за нетрезвого водителя - есть погибшие
Фото: Полиция Винницкой области

В Винницкой области 4 июня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На Львовском шоссе столкнулись три легковых и один грузовой автомобиль. В результате ДТП погиб водитель одной из легковушек, сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Винницкой области и Главное управление Национальной полиции Украины в Винницкой области.

Детали

Еще шесть человек, среди которых двое детей, получили травмы. Пострадавших госпитализировали в больницу, заявили в ГСЧС.

Спасатели деблокировали тело погибшего из авто и приняли меры, чтобы не допустить пожара. В то же время, по данным полиции, трагедия произошла 4 июня около 19:00.

Как установило следствие, 38-летний водитель автомобиля Ford, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с микроавтобусом Renault, который двигался впереди.

В результате удара микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Volkswagen. После этого произошло еще одно столкновение с автомобилем Mazda. В результате аварии 40-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Его пассажиры, среди которых двое несовершеннолетних детей и 41-летняя женщина, получили травмы и были госпитализированы

- сообщили в полиции.

Также сообщается, что травмы получили 35-летние водитель и пассажир микроавтобуса и 22-летний водитель Mazda. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, добавили в правоохранительных органах.

Напомним

В Харьковской области микроавтобус с 14 учениками лицея и учителями попал в ДТП. Среди травмированных - трое детей.

Евгений Устименко

ОбществоКриминал и ЧПАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Винницкая область
Volkswagen
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям