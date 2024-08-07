В Винницкой области ночью уничтожили два вражеских дрона
Киев • УНН
Ночью 7 августа в Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотных летательных аппарата. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.
В Винницкой области в ночь на 7 августа силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотных летательных аппарата. Информации о пострадавших или разрушениях на данный момент нет. Об этом сообщила в среду первый заместитель начальника Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.
В ночь на 7 августа по результатам работы ПВО в области уничтожены 2 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала
На Вінниччині вночі знищили 4 ворожі дрони5 августа 2024, 06:22 • 27774 просмотра
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