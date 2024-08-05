В Винницкой области в ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.

Детали

"В ночь на 5 августа по результатам работы ПВО в области уничтожены 4 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", - написала Заболотная в Facebook.

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