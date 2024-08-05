Ночью 5 августа в Винницкой области силы ПВО сбили 4 беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
В Винницкой области в ночь на 5 августа силы ПВО уничтожили 4 вражеских беспилотника. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщила в понедельник первый заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная, пишет УНН.
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"В ночь на 5 августа по результатам работы ПВО в области уничтожены 4 БПЛА. Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала", - написала Заболотная в Facebook.
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