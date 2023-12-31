В Винницкой области были слышны звуки взрывов, возможна работа ПВО. Об этом сообщают корреспонденты Общественного, пишет УНН.

а Винницкой области были слышны звуки взрывов, - говорится в сообщении.

Детали

Также о возможной работе ППО сообщили в Тернопольской ОВА.

Напомним

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