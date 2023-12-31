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kharkovshchina-pravookhraniteli-pokazali-chuguev-posle-raketnogo-obstrela

Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 17:55  •  25684 просмотра

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Чугуев был обстрелян российскими ракетами С-300, в результате чего был поврежден гражданский склад без жертв; ведется расследование военных преступлений.

Прокуратура Харьковской области обнародовала фото из Чугуева после того, как россияне атаковали город ракетами. Фото публикует УНН со ссылкой на телеграмм-канал прокуратуры региона.

По данным следствия, 31 декабря около 16:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. В результате обстрела повреждены складские помещения гражданского предприятия. Без пострадавших.

- сообщили в прокуратуре.
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Детали

У прокуратуре отметили, что согласно предыдущему анализу россияне ударили по гражданской инфраструктуре Чугуева ракетами С-300. Целили с территории Белгородской области РФ.

Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции приняли все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора. И по факту обстрела начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Пограничники уничтожили склад БК оккупантов на Харьковском направлении31 декабрь 2023, 15:36 • 29898 просмотров

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Напомним,

Ранее УНН сообщил со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова что российские оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Чугуеву.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Харківщина: правоохоронці показали Чугуїв після ракетного обстрілу
Kharkiv region: law enforcement officers show Chuhuiv after rocket attack
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Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела

Чугуев был обстрелян российскими ракетами С-300, в результате чего был поврежден гражданский склад без жертв; ведется расследование военных преступлений.

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