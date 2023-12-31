Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела
Киев • УНН
Чугуев был обстрелян российскими ракетами С-300, в результате чего был поврежден гражданский склад без жертв; ведется расследование военных преступлений.
Прокуратура Харьковской области обнародовала фото из Чугуева после того, как россияне атаковали город ракетами. Фото публикует УНН со ссылкой на телеграмм-канал прокуратуры региона.
По данным следствия, 31 декабря около 16:00 российские военные нанесли ракетный удар по г. Чугуев. В результате обстрела повреждены складские помещения гражданского предприятия. Без пострадавших.
Детали
У прокуратуре отметили, что согласно предыдущему анализу россияне ударили по гражданской инфраструктуре Чугуева ракетами С-300. Целили с территории Белгородской области РФ.
Прокуроры во взаимодействии со следователями полиции приняли все меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил государства-агрессора. И по факту обстрела начали досудебное расследование о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Пограничники уничтожили склад БК оккупантов на Харьковском направлении31 декабрь 2023, 15:36 • 29898 просмотров
Напомним,
Ранее УНН сообщил со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова что российские оккупанты нанесли удары ракетами С-300 по Чугуеву.
Харьковщина: правоохранители показали Чугуев после ракетного обстрела
Чугуев был обстрелян российскими ракетами С-300, в результате чего был поврежден гражданский склад без жертв; ведется расследование военных преступлений.
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