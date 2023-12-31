Пограничники уничтожили склад БК оккупантов на Харьковском направлении

Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной Граница" на Харьковском направлении уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

На Харьковском направлении минометный расчет бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" попал во вражеский склад с боеприпасами и феерично поздравил оккупантов с Новым годом! - подписала видео ГПСУ.

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Пограничники бригады Гвардии Наступления "Стальной рубеж", с помощью FPV-дрона залетели в кабину водителя вражеского экскаватора и повредили систему управления на Купянском направлении.