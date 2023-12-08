В Виннице показатели загрязненности воды существенно превышают установленные нормы - Кузин

В воде, которую пьют жители Винницы, обнаружены существенные отклонения от нормы по микробиологическим и химическим показателям. Об этом во время визита в Винницу сообщил Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, пишет УНН.

По его словам, в городе было отобрано более 400 проб воды из водопроводной сети и других источников водоснабжения. Почти в 30% фиксировалось превышение нормы по микробиологическим показателям, что является существенным отклонением от нормы. Основная причина этого - изношенность водопроводных сетей.

Действительно, здесь есть несколько основных причин. Это довольно частые прорывы, изношенность водопроводных сетей. Мы провели работу с "Винницаоблводоканалом", чтобы откорректировать соответствующие технологические регламенты, которые используются в городе. Отмечу, что 30% - это довольно высокий показатель, если учесть то, что в среднем по Винницкой области такой показатель обычно не превышает 11%, а по Украине составляет 7,5%. Что касается химических показателей питьевой воды. По итогам исследований всех проб воды, отклонения от нормы выявлены почти в 60%. Это также достаточно высокий показатель, потому что в среднем по Украине мы регистрируем около 20% отклонений - отметил Игорь Кузин.

При этом, Главный санитарный врач уточнил, что возбудителя гепатита А во взятых пробах обнаружено не было.

На днях Кузин отмечал, что вероятный источник инфицирования нашли на местном рынке.

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Предприятие "Винницаоблводоканал" с 2022 года возглавляет Дмитрий Кистион. Это сын близко соратника экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Владимира Кистиона. Свою политическую карьеру Владимир Кистион тоже начинал в винницком водоканале. И в 2016 году дослужился до должности первого вице-премьера в правительстве Гройсмана. Сейчас Кистион-старший является первым заместителем председателя Винницкого облсовета, депутатом от "Украинской стратегии Гройсмана" и одним из ключевых членов так называемого "гуманитарного штаба" экс-премьера.

В начале 2019 года фигурировал в коррупционном скандале с отмыванием бюджетных средств, которые выделялись на ремонт коммунальных объектов. В этом же скандале, засветилась и фирма "Микс Лайт", владельцем которой до августа 2018 года был Дмитрий Кистион. Интересно, что эта фирма также имела юридический адрес в помещении, часть которого была на балансе винницкого водоканала.