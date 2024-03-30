В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

Винницкий свето-музыкальный фонтан "Roshen", который является крупнейшим речным фонтаном такого типа в Европе, подняли наверх после зимовки на дне Южного Буга. Об этом пишет УНН.

Детали

"Зимующая технология" - это уникальная особенность этого фонтана. Благодаря специальному проектированию, в зимний период конструкция фонтана погружается под лед, на дно реки Южный Буг.

Заметим, что светомузыкальный фонтан традиционно поднимают на поверхность в конце марта. Впрочем официальной информации о запуске крупнейшего речного фонтана на 2024 год пока нет.

На официальном сайте до сих пор висит прошлогодняя программа.

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Справочно

Светомузыкальный фонтан "Рошен" на Южном Буге - является крупнейшим среди плавучих фонтанов в Европе, и по оценкам экспертов входит в десятку лучших и зрелищных фонтанов мира.

Высота центральной струи достигает 65-70 м, размер проекционного экрана - примерно 16 м в высоту и 45 метров в ширину, фронтальный разлет воды - в 140 метров.

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Фонтан Roshen использует воду "живой" реки, в отличие от большинства подобных фонтанных систем, устанавливаемых в специальных бассейнах с системами очистки воды.

Монтажная система этого фонтана также уникальна - у фонтана есть подвижные элементы, которые вращаются вокруг своей оси, за счет чего динамично меняется угол наклона струй воды во время шоу.

Ежегодно сюда приходят под открытым небом смотреть мультимедийные шоу на воде тысячи туристов со всей Украины.