В Киеве предлагают установить памятник-фонтан "акуле-борцу с россиянами"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Киеве предлагают установить фонтан-памятник акуле, которая съела россиянина в Египте. Соответствующую петицию зарегистрировали на сайте КГГА, передает УНН.
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"Создание памятника-фонтана в виде Акулы на одной из площадей исторического центра или на набережной. Тема памятного знака есть - увековечение акулы-борца с россиянами, что будет иметь культурную, историческую и идеологическую ценность для города и страны", - отметил Мирослав Латик в петиции.
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Акула насмерть загрызла мужчину в Хургаде. Все произошло неподалеку от самого популярного пляжа в городе Dream Beach. На эту новость украинцы отреагировали мемами.