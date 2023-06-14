У Києві пропонують встановити пам’ятник-фонтан "акулі-борцю з росіянами"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У Києві пропонують встановити фонтан-пам’ятник акулі, що з’їла росіянина в Єгипті. Відповідну петицію зареєстрували на сайті КМДА, передає УНН.
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"Створення пам’ятника-фонтану в вигляді Акули на одній з площ історичного центру чи на набережній. Тема пам’ятного знаку є - увіковічення акули-борця з росіянами, що матиме культурну, історичну та ідеологічну цінність для міста та країни", - зазначив Мирослав Латик у петиції.
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