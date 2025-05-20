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В Венгрии заявили об обнаружении еще двух якобы "украинских шпионов": что известно

Киев • УНН

 • 604 просмотра

Венгерские спецслужбы сообщили об обнаружении еще двух якобы «украинских шпионов», которые якобы собирали информацию для дискредитации Венгрии и изменения ее политики в отношении Украины.

В Венгрии заявили об обнаружении еще двух якобы "украинских шпионов": что известно

Спецслужбы Венгрии объявили об обнаружении на территории страны еще двух якобы "украинских шпионов". Об этом сообщил в социальной сети "Х" государственный секретарь по вопросам публичной дипломатии и связей с общественностью Золтан Ковач, передает УНН.

Детали

По словам Ковача, два якобы "украинских шпиона" были обнаружены венгерской службой национальной безопасности.

Роланд Цебер, нелегальный сотрудник украинской разведки, наладил связи с оппозиционными деятелями; Иштван Голло находится под уголовным расследованием за шпионаж

– заявил Ковач.

Он добавил, что Цебер организовывал встречи с политическими и военными деятелями, чтобы повлиять на позицию Венгрии по российско-украинской войне. В то же время, Голло, гражданин Украины, по словам Ковача, искал военную и энергетическую разведывательную информацию, связанную с военными требованиями Украины.

Эта деятельность соответствует классической операции влияния, направленной на дискредитацию Венгрии на международном уровне и давление на правительство, чтобы изменить его политику в отношении Украины

– говорится в сообщении.

Напомним

Недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о беспрецедентной разведывательной операции со стороны украинских спецслужб против его страны. Он сказал, что Украина якобы развернула целенаправленную кампанию клеветы против Венгрии.

По словам Орбана, это якобы делается с целью не допустить проведения референдума о членстве Украины в Европейском Союзе.

Также венгерские СМИ сообщали о сбитии якобы украинского БПЛА на границе. Но в министерстве обороны Венгрии опровергли данную информацию.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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