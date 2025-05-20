В Угорщині заявили про виявлення ще двох нібито "українських шпигунів": що відомо

Спецслужби Угорщини оголосили про виявлення на території країни ще двох нібито "українських шпигунів". Про це повідомив в соціальній мережі "Х" державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтан Ковач, передає УНН.

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За словами Ковача, два нібито "українських шпигуни" були виявлені угорською службою національної безпеки.

Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство – заявив Ковач.

Він додав, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо російсько-української війни. Водночас, Голло, громадянин України, за словами Ковача, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України.

Ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб змінити його політику щодо України – йдеться в дописі.

Нагадаємо

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію з боку українських спецслужб проти його країни. Він сказав, що Україна нібито розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини.

За словами Орбана, це нібито робиться з метою не допустити проведення референдуму щодо членства України в Європейському Союзі.

Також угорські ЗМІ повідомляли про збиття нібито українського БПЛА на кордоні. Але у міністерстві оборони Угорщини спростували дану інформацію.