В Угорщині заявили про виявлення ще двох нібито "українських шпигунів": що відомо
Київ • УНН
Угорські спецслужби повідомили про виявлення ще двох нібито «українських шпигунів», які начебто збирали інформацію для дискредитації Угорщини та зміни її політики щодо України.
Спецслужби Угорщини оголосили про виявлення на території країни ще двох нібито "українських шпигунів". Про це повідомив в соціальній мережі "Х" державний секретар з питань публічної дипломатії та зв'язків з громадськістю Золтан Ковач, передає УНН.
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За словами Ковача, два нібито "українських шпигуни" були виявлені угорською службою національної безпеки.
Роланд Цебер, нелегальний співробітник української розвідки, налагодив зв'язки з опозиційними діячами; Іштван Голло перебуває під кримінальним розслідуванням за шпигунство
Він додав, що Цебер організовував зустрічі з політичними та військовими діячами, щоб вплинути на позицію Угорщини щодо російсько-української війни. Водночас, Голло, громадянин України, за словами Ковача, шукав військову та енергетичну розвідувальну інформацію, пов'язану з воєнними вимогами України.
Ця діяльність відповідає класичній операції впливу, спрямованій на дискредитацію Угорщини на міжнародному рівні та тиск на уряд, щоб змінити його політику щодо України
Нагадаємо
Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про безпрецедентну розвідувальну операцію з боку українських спецслужб проти його країни. Він сказав, що Україна нібито розгорнула цілеспрямовану кампанію наклепу проти Угорщини.
За словами Орбана, це нібито робиться з метою не допустити проведення референдуму щодо членства України в Європейському Союзі.
Також угорські ЗМІ повідомляли про збиття нібито українського БПЛА на кордоні. Але у міністерстві оборони Угорщини спростували дану інформацію.