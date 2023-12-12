В Вашингтоне Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка
Киев • УНН
Президент Украины Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Бангой, чтобы обсудить поддержку и экономическое восстановление Украины в условиях войны. Они обсудили финансовую устойчивость, стратегии безналичной экономики и использование замороженных российских активов в пользу Украины.
В рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки президент Зеленский встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Об этом сообщили в Офисе президента, передает УНН.
Детали
Глава государства поблагодарил за весомую поддержку, которую оказывает Украине Всемирный банк с начала полномасштабной агрессии РФ, мобилизацию международной финансовой помощи нашей стране и активную поддержку в работе с международными донорами. международными донорами.
Аджай Банга подтвердил готовность Всемирного банка неуклонно продолжать предоставление финансовой поддержки и лучшего мирового опыта для восстановления экономики Украины.
Владимир Зеленский выразил заинтересованность в активизации взаимодействия со Всемирным банком в вопросах трансформации нашего государства.
Стороны обсудили пути усиления устойчивости украинской финансовой системы в условиях войны и уделили внимание вопросу увеличения удельного веса безналичной экономики в экономической системе Украины.
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Собеседники также обсудили стратегию восстановления ипотечного кредитования. Всемирный банк подготовит предложения для создания рыночных механизмов привлечения средств коммерческих банков на рынке ипотеки и инструменты для уменьшения рисков с целью снижения ставок по ипотечным кредитам.
Владимир Зеленский и Аджай Банга также обменялись мнениями относительно механизмов использования замороженных российских активов в пользу Украины.
В Вашингтоне Зеленский провел встречу с президентом Всемирного банка
Президент Украины Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Бангой, чтобы обсудить поддержку и экономическое восстановление Украины в условиях войны. Они обсудили финансовую устойчивость, стратегии безналичной экономики и использование замороженных российских активов в пользу Украины.
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