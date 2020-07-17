В Ужгороде BMW врезалась в "скорую": госпитализированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. В Ужгороде в результате дорожно-транспортного происшествия с участием BMW и автомобиля экстренной медицинской помощи были госпитализированы три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Закарпатской области.
Сообщается, что сегодня, 17 июля, около полуночи, на улице Собранецкой в Ужгороде произошло дорожно-транспортное происшествие.
"Установлено, что водитель BMW - 35-летний житель Ужгорода - выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем экстренной медицинской помощи FORD Transit, который выезжал со второстепенной дороги на главную", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что за рулем "скорой" находился 40-летний житель Ужгорода. В салоне авто также находились трое пассажиров: двое мужчин в возрасте 53 лет и 58-летняя женщина.
"Двое пассажиров "скорой", а также водитель автомобиля BMW госпитализированы. По предварительным данным, угроз их жизни нет", - отмечается в сообщении.
Кроме того, по факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения).
Напомним, в Житомире под колесами грузовика погиб 5-летний ребенок.