В Ужгороді BMW врізалася у “швидку”: госпіталізовано трьох осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. В Ужгороді внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю BMW та автомобіля екстреної медичної допомоги було госпіталізовано трьох осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Закарпатської області.
Повідомляється, що сьогодні, 17 липня, близько опівночі, по вулиці Собранецькій в Ужгороді сталася дорожньо-транспортна пригода.
“Встановлено, що водій BMW — 35-річний ужгородець - виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем екстреної медичної допомоги FORD Transit, який виїжджав з другорядної дороги на головну”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що за кермом "швидкої" перебував 40-річний житель Ужгорода. В салоні авто також знаходилися троє пасажирів: двоє чоловіків віком 53 років та 58-річна жінка.
“Двоє пасажирів "швидкої“, а також водій автомобіля BMW госпіталізовані. За попередніми даними, загроз їхньому життю немає”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, за фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
Нагадаємо, у Житомирі під колесами вантажівки загинула 5-річна дитина.