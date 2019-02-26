В Ужгороде возле кафе произошла стрельба

"Сегодня, 26 февраля, около 10:00, на линию" 102 "поступило сообщение о незаконном проникновении в заведение общественного питания в Ужгороде. Речь шла в том числе и о возможной стрельбе на месте происшествия. По вызову выехали инспекторы Управления патрульной полиции Закарпатской области, следственно-оперативная группа и руководство Ужгородского отдела полиции", - говорится в сообщении.

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Было установлено, что между владельцем помещений, а именно банковским учреждением, и арендатором территории возник конфликт. Причина - недоразумение по поводу заключенного между сторонами соглашения.

"По предварительной информации, собственники помещений заменили замки на объекте, чем не дали для арендатора возможности к доступу в помещения. В результате возникла ссора и потасовка. Было вызвано охрану, со стороны которой прозвучали выстрелы", - добавили в полиции.

На месте работает полиция. Обеим сторонам конфликта подчеркнули недопустимость совершения нарушений общественного порядка и хулиганских действий. По поводу повреждения имущества и возможного совершения хулиганских действий, полиция проводит проверку.

Напомним, во время конфликта в одном из кафе в Кропивницком произошла стрельба.