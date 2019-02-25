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У кафе у Кропивницькому сталася стрілянина

У кафе у Кропивницькому сталася стрілянина

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 лютого. УНН. Під час конфлікту в одному з кафе у Кропивницькому сталася стрілянина. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Кіровоградській області.

Так, до поліції надійшов сигнал про те, що невідома особа здійснила постріл у приміщенні одного з місцевих кафе.

"За інформацією правоохоронців, під час конфліктної ситуації з працівником закладу громадянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, дістав із кишені пістолет і вистрелив у підлогу перед собою. Після цього чоловік пішов у невідомому напрямку. Свідок події повідомила, що бачила схожу особу поблизу кафе", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, правопорушника затримали.

"Ним виявився 30-річний місцевий житель. У нього вилучили зброю. Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", – зазначив начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко.

Особа затримана у порядку статті 208 КПК України, їй загрожує покарання – від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, під Києвом на одній з АЗС сталася стрілянина через вітання з "радянським святом".

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