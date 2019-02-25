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Стрілянина на АЗС: причиною конфлікту стало вітання з “радянським святом”

Стрілянина на АЗС: причиною конфлікту стало вітання з “радянським святом”

Київ • УНН

 • 27018 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Вчора, у селі Стоянка Києво-Святошинського району, на одній з АЗС, сталась стрілянина через вітання з “радянським святом”. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції в Київській області.

“На АЗС, розташованій в селі Стоянка Києво-Святошинського району між водіями різного віку стався словесний конфлікт через вітання з „радянським святом“. Штурханина переросла у бійку, під час якої старший чоловік здійснив декілька пострілів в область спини молодшому. Потім стрілок сів у автомобіль „AUDI Q7“ і швидко зник у невідомому напрямку”, — йдеться у повідомленні.

Потерпілого 34-річного жителя столиці було доправлено до лікарні, де йому діагностували вогнепальні поранення голови та сліпе поранення попереку.

“Під час проведення першочергових оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місцеперебування та особу правопорушника. Ним виявився 59-річний житель села Гореничі. У будинку громадянина під час проведення невідкладного обшуку поліція вилучила пристрій для відстрілу набоїв, споряджених гумовими кулями, та дозвільні документи. Чоловіку за місцем проживання викликали медичну допомогу, його шпиталізовано з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та забійні рани голови”, — додали в поліції.

Учасників інциденту затримано у порядку ст. 208 КПК України, вони знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
За даним фактом відкрито 2 кримінальних провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство — ред.) Кримінального кодексу України. Працівники поліції встановлюють усі обставини конфлікту, з’ясовують роль кожного учасника бійки, опитують свідків. Триває слідство.

Під час огляду місця події вилучено 3 гільзи, гумову кулю, калібром 9 мм.

Нагадаємо, 24 лютого в селі Стоянка Київської області сталася стрілянина, у результаті якої постраждав чоловік. Злочинець втік з місця події, для його затримання правоохоронцям довелось ввести спецоперацію. В решті стрільця було знайдено, наразі він дає покази правоохоронцям.

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