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В Ужгороді біля кафе сталася стрілянина

В Ужгороді біля кафе сталася стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні, 26 лютого, близько 10:00 біля кафе в Ужгороді сталась стрілянина. Між власником приміщень і орендарем через непорозуміння з приводу укладеної між сторонами угоди стався конфлікт. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

“Сьогодні, 26 лютого, близько 10:00, на лінію „102“ надійшло повідомлення про незаконне проникнення до закладу громадського харчування в Ужгороді. Йшлося зокрема і про можливу стрілянину на місці події. За викликом виїхали інспектори Управління патрульної поліції Закарпатської області, слідчо-оперативна група та керівництво Ужгородського відділу поліції”, — йдеться у повідомленні.

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Було встановлено, що між власником приміщень, а саме банківською установою, і орендарем території виник конфлікт. Причина — непорозуміння з приводу укладеної між сторонами угоди.

“За попередньою інформацією, власники приміщень замінили замки на об’єкті, чим унеможливили для орендаря доступ до приміщень. Внаслідок цього виникла сварка і штовханина. Було викликано охорону, зі сторони якої пролунали постріли”, — додали в поліції.

На місці працює поліція. Обом сторонам конфлікту наголосили на неприпустимості вчинення порушень громадського порядку та хуліганських дій. З приводу пошкодження майна та можливого вчинення хуліганських дій, поліція проводить перевірку.

Нагадаємо, під час конфлікту в одному з кафе у Кропивницькому сталася стрілянина.

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