В Ужгороді біля кафе сталася стрілянина

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Сьогодні, 26 лютого, близько 10:00 біля кафе в Ужгороді сталась стрілянина. Між власником приміщень і орендарем через непорозуміння з приводу укладеної між сторонами угоди стався конфлікт. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.