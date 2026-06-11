В Ужгороде вооруженный мужчина забаррикадировался с женой и ребенком в доме, КОРД провел спецоперацию

В одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожал жене пистолетом. На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок. Спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника, сообщает Нацполиция, передает УНН.

Сегодня около 16:40 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из микрорайонов Ужгорода мужчина угрожает жене пистолетом. Заявительница слышала звуки выстрелов. На момент прибытия нарядов полиции мужчина забаррикадировался в доме, где вместе с ним находились его жена и 5-летний ребенок. На контакт с полицейскими он не выходил - говорится в сообщении.

Отмечается, что спецназовцы КОРД провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Ребенку и женщине обеспечили безопасный выход из дома. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители обещают детали позже, продолжаются первоочередные следственные действия.

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