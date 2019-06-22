В Узбекистане женщина впервые возглавила Сенат

21 июня члены Сената избрали лидером Танзилу Норбоеву. До этого она была вице-премьером и главой правительственного комитета по вопросам женщин.

Предыдущий председатель Сената Нигматулла Юлдошев 20 июня был переведен на должность генерального прокурора. Он сменил на этом посту уволенного Отабека Муродова, обвиняемого во взяточничестве.

Напомним, в Узбекистане перевели в колонию общего режима дочь первого президента Ислама Каримова - Гульнару Каримову, которая к тому отбывала наказание в виде домашнего ареста.