В Узбекистані жінка вперше очолила Сенат
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. В Узбекистані вперше в історії країни жінка очолила верхню палату парламенту - Сенат. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
21 червня члени Сенату обрали лідеркою Танзілу Норбоєву. До того вона була віце-прем’єркою і головою урядового комітету з питань жінок.
Попередній голова Сенату Нігматулла Юлдошев 20 червня був переведений на посаду генерального прокурора. Він замінив на цій посаді звільненого Отабека Муродова, звинуваченого в хабарництві.
Нагадаємо, в Узбекистані перевели до колонії загального режиму дочку першого президента Іслама Карімова - Гульнару Карімову, яка до того відбувала покарання у вигляді домашнього арешту.