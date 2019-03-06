В Узбекистані ув'язнили дочку колишнього президента

За повідомленням дочки самої Карімової, її матір Гульнару забрали з дому ввечері 5 березня працівники прокуратури, які погрожували родині та знищили докази свого протиправного вчинку. Син Карімової Іслам заявляв, що його матір не пускають до лікаря попри серйозні проблеми з серцем.

За повідомленням прокуратури, 5 березня суд ухвалив рішення про переведення Карімової до колонії у зв'язку з порушенням нею умов відбування покарання вдома.

За даними правоохоронців, засуджена у 2017 році до 10 років позбавлення волі донька першого президента виходила з дому, користувалась інтернетом і активно перешкоджала поверненню незаконно привласнених коштів.

Урядові джерела видання повідомили, що влітку минулого року Карімову перевели з колонії до квартири її доньки в Ташкенті. При цьому зазначається, що Карімова вдома виявилась повністю відірваною від зовнішнього світу, а влада перешкоджала спілкуванню з адвокатом у Швейцарії.

У 2015 році щодо Карімової у Швеції, Швейцарії та США відкрили кримінальні провадження: її підозрювали у привласненні мільярда доларів, отриманих з хабарів від телекомунікаційних компаній Узбекистану за можливість прокладати інтернет-кабелі.

В Узбекистані карімову звинувачували у фінансових зловживаннях на суму близько 53 млн доларів - у 2015 році її засудили до 5 років позбавлення волі за ухиляння податків, вимагання тощо.

У Швейцарії також заарештували рахунки Карімової, на яких біло близько 800 млн доларів. Ці кошти можуть в найближчий час повернути владі Узбекистану.

Нагадаємо, у 2016 році у віці 79 років помер президент Узбекистану Іслам Карімов, який правив країною більше 26 років.

У 2017 році заарештували Гульнару Карімову, доньку покійного президента. Того ж року проти Карімової ввели санкції США.