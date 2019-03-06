В Узбекистані ув'язнили дочку колишнього президента

ukru
22 березня, 17:51 • 92045 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 131503 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 108500 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 108115 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 100221 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 103380 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 152640 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168437 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 155103 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 250966 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
6.6 м/с
32 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

Роковини теракту в "Крокус Сіті Холл": російське слідство визнало, що Україна не причетна

23 березня, 03:11 • 46691 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

23 березня, 03:29 • 77088 перегляди
Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

Шквальний вітер та похолодання: яким областям не пощастить з погодою сьогодні

23 березня, 04:43 • 32895 перегляди
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

06:56 • 41706 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

08:31 • 28096 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 167374 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 250967 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 213292 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 197972 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 164453 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 62973 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 59116 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 74192 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 55768 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 85941 перегляди
Актуальне
В Узбекистані ув'язнили дочку колишнього президента

В Узбекистані ув'язнили дочку колишнього президента

Київ • УНН

 • 14286 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. В Узбекистані перевели до колонії загального режиму дочку першого президента Іслама Карімова - Гульнару Карімову, яка до того відбувала покарання у вигляді домашнього арешту. Прокуратура звинувачує Карімову в порушенні умов покарання, в той час як її діти говорять про свавілля правоохоронців, повідомляє УНН з посиланням на Озодлик.

За повідомленням дочки самої Карімової, її матір Гульнару забрали з дому ввечері 5 березня працівники прокуратури, які погрожували родині та знищили докази свого протиправного вчинку. Син Карімової Іслам заявляв, що його матір не пускають до лікаря попри серйозні проблеми з серцем.

За повідомленням прокуратури, 5 березня суд ухвалив рішення про переведення Карімової до колонії у зв'язку з порушенням нею умов відбування покарання вдома.

За даними правоохоронців, засуджена у 2017 році до 10 років позбавлення волі донька першого президента виходила з дому, користувалась інтернетом і активно перешкоджала поверненню незаконно привласнених коштів.

Урядові джерела видання повідомили, що влітку минулого року Карімову перевели з колонії до квартири її доньки в Ташкенті. При цьому зазначається, що Карімова вдома виявилась повністю відірваною від зовнішнього світу, а влада перешкоджала спілкуванню з адвокатом у Швейцарії.

У 2015 році щодо Карімової у Швеції, Швейцарії та США відкрили кримінальні провадження: її підозрювали у привласненні мільярда доларів, отриманих з хабарів від телекомунікаційних компаній Узбекистану за можливість прокладати інтернет-кабелі.

В Узбекистані карімову звинувачували у фінансових зловживаннях на суму близько 53 млн доларів - у 2015 році її засудили до 5 років позбавлення волі за ухиляння податків, вимагання тощо.

У Швейцарії також заарештували рахунки Карімової, на яких біло близько 800 млн доларів. Ці кошти можуть в найближчий час повернути владі Узбекистану.

Нагадаємо, у 2016 році у віці 79 років помер президент Узбекистану Іслам Карімов, який правив країною більше 26 років. 

У 2017 році заарештували Гульнару Карімову, доньку покійного президента. Того ж року проти Карімової ввели санкції США. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,681.70
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,013.43