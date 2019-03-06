В Узбекистані ув'язнили дочку колишнього президента
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Узбекистані перевели до колонії загального режиму дочку першого президента Іслама Карімова - Гульнару Карімову, яка до того відбувала покарання у вигляді домашнього арешту. Прокуратура звинувачує Карімову в порушенні умов покарання, в той час як її діти говорять про свавілля правоохоронців, повідомляє УНН з посиланням на Озодлик.
За повідомленням дочки самої Карімової, її матір Гульнару забрали з дому ввечері 5 березня працівники прокуратури, які погрожували родині та знищили докази свого протиправного вчинку. Син Карімової Іслам заявляв, що його матір не пускають до лікаря попри серйозні проблеми з серцем.
За повідомленням прокуратури, 5 березня суд ухвалив рішення про переведення Карімової до колонії у зв'язку з порушенням нею умов відбування покарання вдома.
За даними правоохоронців, засуджена у 2017 році до 10 років позбавлення волі донька першого президента виходила з дому, користувалась інтернетом і активно перешкоджала поверненню незаконно привласнених коштів.
Урядові джерела видання повідомили, що влітку минулого року Карімову перевели з колонії до квартири її доньки в Ташкенті. При цьому зазначається, що Карімова вдома виявилась повністю відірваною від зовнішнього світу, а влада перешкоджала спілкуванню з адвокатом у Швейцарії.
У 2015 році щодо Карімової у Швеції, Швейцарії та США відкрили кримінальні провадження: її підозрювали у привласненні мільярда доларів, отриманих з хабарів від телекомунікаційних компаній Узбекистану за можливість прокладати інтернет-кабелі.
В Узбекистані карімову звинувачували у фінансових зловживаннях на суму близько 53 млн доларів - у 2015 році її засудили до 5 років позбавлення волі за ухиляння податків, вимагання тощо.
У Швейцарії також заарештували рахунки Карімової, на яких біло близько 800 млн доларів. Ці кошти можуть в найближчий час повернути владі Узбекистану.
Нагадаємо, у 2016 році у віці 79 років помер президент Узбекистану Іслам Карімов, який правив країною більше 26 років.
У 2017 році заарештували Гульнару Карімову, доньку покійного президента. Того ж року проти Карімової ввели санкції США.