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В Узбекистане посадили дочь бывшего президента

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. В Узбекистане перевели в колонию общего режима дочь первого президента Ислама Каримова - Гульнару Каримову, которая к тому отбывала наказание в виде домашнего ареста. Прокуратура обвиняет Каримову в нарушении условий наказания, в то время как ее дети говорят о произволе правоохранительных органов, сообщает УНН со ссылкой на Озодлик.

По сообщению дочери самой Каримовой, ее мать Гульнару забрали из дома вечером 5 марта работники прокуратуры, которые угрожали семье и уничтожили доказательства своего противоправного поступка. Сын Каримовой Ислам заявлял, что его мать не пускает к врачу несмотря на серьезные проблемы с сердцем.

По сообщению прокуратуры, 5 марта суд принял решение о переводе Каримовой в колонию в связи с нарушением ею условий отбывания наказания дома.

По данным правоохранителей, осужденная в 2017 году на 10 лет лишения свободы дочь первого президента выходила из дома, пользовалась интернетом и активно препятствовала возвращению незаконно присвоенных средств.

Правительственные источники издания сообщили, что летом прошлого года Каримову перевели из колонии в квартиру ее дочери в Ташкенте. При этом отмечается, что Каримова дома оказалась полностью оторванной от внешнего мира, а власть препятствовала ее общению с адвокатом в Швейцарии.

В 2015 году против Каримовой в Швеции, Швейцарии и США открыли уголовные производства: ее подозревали в присвоении миллиарда долларов, полученных от взяток телекоммуникационных компаний Узбекистана за возможность прокладывать интернет-кабели.

В Узбекистане Каримову обвиняли в финансовых злоупотреблениях на сумму около 53 млн долларов - в 2015 году ее приговорили к 5 годам лишения свободы за уклонение налогов, вымогательство и тому подобное.

В Швейцарии также арестовали счета Каримовой, на которых бело около 800 млн долларов. Эти средства могут в ближайшее время вернуть властям Узбекистана.

Напомним, в 2016 году в возрасте 79 лет скончался президент Узбекистана Ислам Каримов, который правил страной более 26 лет.

В 2017 году арестовали Гульнару Каримову, дочь покойного президента. В том же году против Каримовой ввели санкции США.

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