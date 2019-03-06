В Узбекистане посадили дочь бывшего президента

КИЕВ. 6 марта. УНН. В Узбекистане перевели в колонию общего режима дочь первого президента Ислама Каримова - Гульнару Каримову, которая к тому отбывала наказание в виде домашнего ареста. Прокуратура обвиняет Каримову в нарушении условий наказания, в то время как ее дети говорят о произволе правоохранительных органов, сообщает УНН со ссылкой на Озодлик.