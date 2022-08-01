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В Узбекистане разблокировали Twitter, WeChat и "ВКонтакте"

В Узбекистане разблокировали Twitter, WeChat и "ВКонтакте"

Киев • УНН

 • 136513 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. С сегодняшнего дня, 1 августа, в Узбекистане полностью восстанавливается беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана в Telegram, информирует УНН.

Цитата

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью восстанавливается беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

Детали 

По данным пресс-службы, продолжаются переговоры с TikTok, об их итогах сообщат дополнительно.

Как отмечается, работа Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat была приостановлена ​​в Узбекистане в июле 2021 года из-за нарушения закона «О персональных данных», согласно которым все интернет-ресурсы должны хранить данные пользователей на серверах в Узбекистане. В марте этого года в республике разблокирован Skype.

Дополнение 

13 мая 2022 года о решении блокирования российских соцсетей в Twitter сообщил председатель совета Латвии Ивар Аболиньш. Физически платформы заблокируют на следующей неделе.

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