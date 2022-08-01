В Узбекистане разблокировали Twitter, WeChat и "ВКонтакте"

Цитата

«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью восстанавливается беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте», - говорится в сообщении.

Детали

По данным пресс-службы, продолжаются переговоры с TikTok, об их итогах сообщат дополнительно.

Как отмечается, работа Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat была приостановлена ​​в Узбекистане в июле 2021 года из-за нарушения закона «О персональных данных», согласно которым все интернет-ресурсы должны хранить данные пользователей на серверах в Узбекистане. В марте этого года в республике разблокирован Skype.

Дополнение

13 мая 2022 года о решении блокирования российских соцсетей в Twitter сообщил председатель совета Латвии Ивар Аболиньш. Физически платформы заблокируют на следующей неделе.