В Узбекистане разблокировали Twitter, WeChat и "ВКонтакте"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. С сегодняшнего дня, 1 августа, в Узбекистане полностью восстанавливается беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«С сегодняшнего дня на территории нашей страны полностью восстанавливается беспрепятственный доступ к социальным сетям Twitter, WeChat и «ВКонтакте», - говорится в сообщении.
Детали
По данным пресс-службы, продолжаются переговоры с TikTok, об их итогах сообщат дополнительно.
Как отмечается, работа Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» и WeChat была приостановлена в Узбекистане в июле 2021 года из-за нарушения закона «О персональных данных», согласно которым все интернет-ресурсы должны хранить данные пользователей на серверах в Узбекистане. В марте этого года в республике разблокирован Skype.
Дополнение
13 мая 2022 года о решении блокирования российских соцсетей в Twitter сообщил председатель совета Латвии Ивар Аболиньш. Физически платформы заблокируют на следующей неделе.