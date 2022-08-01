В Узбекистані розблокували Twitter, WeChat та "ВКонтакте"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Відсьогодні, 1 серпня, в Узбекистані повністю відновлюється безперешкодний доступ до соціальних мереж Twitter, WeChat та «ВКонтакте». Про це повідомляє пресслужба агентства інформації та масових комунікацій Узбекистанув Telegram, інформує УНН.
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«З сьогоднішнього дня на території нашої країни повністю відновлюється безперешкодний доступ до соціальних мереж Twitter, WeChat та «ВКонтакте», - ідеться в повідомленні.
Деталі
За даними пресслужби, продовжуються переговори з TikTok, про їхні підсумки повідомлять додатково.
Як зазначається, робота Skype, Twitter, TikTok, «ВКонтакте» та WeChat була призупинена в Узбекистані в липні 2021 року через порушення закону «Про персональні дані», згідно з яким усі інтернет-ресурси мають зберігати дані користувачів на серверах в Узбекистані. У березні цього року в республіці розблокували Skype.
Доповнення
13 травня 2022 року про рішення блокування російських соцмереж у Twitter повідомив голова ради Латвії Івар Аболіньш. Фізично платформи заблокують наступного тижня.