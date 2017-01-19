У заключенного директора библиотеки украинской литературы в РФ требуют 2,4 млн рублей - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Библиотека Украинской литературы в Москве заявила гражданский иск к заключенному директору библиотеки Наталье Шариной в суде заявила на 2,4 млн рублей. Об этом написал на своей странице в Facebook ее адвокат Иван Павлов, передает УНН.
"Коротко о главном по делу директора Библиотеки украинской литературы Натальи Шариной, которую обвиняют в экстремизме и растрате. Сегодня на заседании должны были допросить еще нескольких свидетелей обвинения, но что-то пошло не так - никто из них не пришел. Зато сама библиотека как вишенки на торте решила предъявить Шариной гражданский иск на 2,4 млн рублей", - написал он.
Также адвокат добавил, что "свидетели обвинения почему-то упорно предпочитают давать показания в пользу Шариной а также библиотечный иск очень портит картину".
Напомним, Н.Шарина находится под домашним арестом с октября 2015 года. Ей инкриминируют нарушение российского законодательства по статьям о разжигании ненависти и вражды, а также растрату средств.
Н.Шарину задержали после обыска в библиотеке, во время которого изъяли книги, признанные в России запрещенными экстремистскими материалами.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Н.Шарину политзаключенной.