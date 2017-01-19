В ув’язненої директорки бібліотеки української літератури у РФ вимагають 2,4 млн рублів – адвокат

“Коротко про головне у справі директора Бібліотеки української літератури Наталії Шаріної, яку звинувачують в екстремізмі і розтраті. Сьогодні на засіданні повинні були допитати ще кількох свідків звинувачення, але щось пішло не так — ніхто з них не прийшов. Зате сама бібліотека як вишеньки на торті вирішила пред’явити Шаріній цивільний позов на 2,4 млн рублів”, — написав він.

Також адвокат додав, що “свідки звинувачення чомусь вперто воліють давати показання на користь Шаріної і навіть бібліотечний позов не дуже псує картину”.

Нагадаємо, Н.Шаріна перебуває під домашнім арештом із жовтня 2015 року. Їй інкримінують порушення російського законодавства за статтями про розпалювання ненависті й ворожнечі, а також розтрату коштів.

Н.Шаріну затримали після обшуку в бібліотеці, під час якого вилучили книги, визнані у Росії забороненими екстремістськими матеріалами.

Правозахисний центр “Меморіал” визнав Н.Шаріну політв’язнем.